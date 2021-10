Green Pass, cambia tutto: la brutta notizia per parrucchieri ed estetisti (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Il governo ha pubblicato nuove Faq per chiarire le misure previste dal Dpcm firmato dal Presidente del Consiglio dei ministri, Mario Draghi, sulle modalità di controllo del possesso del Green Pass sui luoghi di lavoro che dal 15 ottobre sarà obbligatorio per tutti i dipendenti pubblici e privati. Tra i chiarimenti diffusi, alcuni sono dedicati a particolari categorie di lavoratori come tassisti, parrucchieri, estetisti e lavoratori autonomi. In linea generale, sia nel settore pubblico che in quello privato, "ogni amministrazione o azienda è autonoma nell'organizzare i controlli". Questo significa che sono i datori di lavoro a definire come debbano avvenire le verifiche in ufficio da parte dei soggetti incaricati che, "ove possibile", dovranno controllare i Green Pass dei ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Il governo ha pubblicato nuove Faq per chiarire le misure previste dal Dpcm firmato dal Presidente del Consiglio dei ministri, Mario Draghi, sulle modalità di controllo del possesso delsui luoghi di lavoro che dal 15 ottobre sarà obbligatorio per tutti i dipendenti pubblici e privati. Tra i chiarimenti diffusi, alcuni sono dedicati a particolari categorie di lavoratori come tassisti,e lavoratori autonomi. In linea generale, sia nel settore pubblico che in quello privato, "ogni amministrazione o azienda è autonoma nell'organizzare i controlli". Questo significa che sono i datori di lavoro a definire come debbano avvenire le verifiche in ufficio da parte dei soggetti incaricati che, "ove possibile", dovranno controllare idei ...

matteosalvinimi : Tamponi rapidi e gratuiti per i lavoratori (del porto di Trieste) senza Green Pass, per evitare problemi. Parola de… - borghi_claudio : ***SI APPRENDE DAL SENATO*** Termine emendamenti decreto green pass spostato a lunedì 18 da venerdì 15 come origina… - repubblica : Università Bologna, studentessa No Green Pass si rifiuta di uscire dall'aula: lezione sospesa [di Ilaria Venturi] - ReggioPress : Tamponi e test salivari: differenze e quali sono validi per il Green pass - AnnaMariaCastel : RT @ParcodiGiacomo: A poche ore dall'estensione del #greenpass, l'allarme della Federazione italiana autotrasportatori professionali. https… -