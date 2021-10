Ci saranno abbastanza tamponi per i lavoratori non vaccinati? (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Si teme che dal 15 ottobre ci possano essere troppe richieste nelle farmacie, intanto i partiti discutono se renderli gratuiti per tutti Leggi su ilpost (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Si teme che dal 15 ottobre ci possano essere troppe richieste nelle farmacie, intanto i partiti discutono se renderli gratuiti per tutti

Ultime Notizie dalla rete : saranno abbastanza Non prendete impegni: il 18, 19 e 20 ottobre 3 eventi tech da non perdere I tre eventi saranno trasmessi in streaming, ed è una buona notizia perché la tre giorni di fuoco ... è abbastanza meno leggibile la situazione legata a Samsung. A Seul hanno reso ufficiale il Galaxy ...

'Giorni delicati, stiamo affinando le procedure sul Green Pass' (Speranza) 'I prossimi giorni saranno abbastanza delicati: siamo al lavoro, il 15 ottobre è una scadenza importante, inizieremo ad utilizzare il Green pass sui luoghi di lavoro e ci sono delle procedure che stiamo affinando in ...

