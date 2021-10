Instagram farà sapere agli utenti quando è in corso un down dell’app (Di martedì 12 ottobre 2021) Il down della scorsa settimana, che ha coinvolto Instagram e non solo, è durato ben sette ore e sono in molti – soprattutto in paesi dove Twitter non è così utilizzato – a non aver capito immediatamente cosa stava succedendo (con tutte le conseguenze del caso). Instagram ha deciso di introdurre due nuove funzionalità per «aiutare le persone ad avere più informazioni sulle interruzioni di Instagram e sullo stato del loro account, direttamente nell’app». Notificare i down Instagram e fornire il più possibile informazioni in merito sembra essere la soluzione che la piattaforma ha deciso di adottare per venire incontro agli utenti. LEGGI ANCHE >>> I like alle storie Instagram compariranno vicino al numero delle persone che hanno ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 12 ottobre 2021) Ildella scorsa settimana, che ha coinvoltoe non solo, è durato ben sette ore e sono in molti – soprattutto in paesi dove Twitter non è così utilizzato – a non aver capito immediatamente cosa stava succedendo (con tutte le conseguenze del caso).ha deciso di introdurre due nuove funzionalità per «aiutare le persone ad avere più informazioni sulle interruzioni die sullo stato del loro account, direttamente nell’app». Notificare ie fornire il più possibile informazioni in merito sembra essere la soluzione che la piattaforma ha deciso di adottare per venire incontro. LEGGI ANCHE >>> I like alle storiecompariranno vicino al numero delle persone che hanno ...

