Di Lorenzo ricorda magicamente la vittoria dell’Europeo: ecco in che modo (Di martedì 12 ottobre 2021) Giovanni Di Lorenzo, terzino destro dell’Italia e del Napoli, ha deciso di convivere per sempre con il ricordo della vittoria dell’Europeo con gli Azzurri. Per questo motivo il difensore si è tatuato tale esperienza sulla sua gamba. Giovanni Di Lorenzo, post partita Inghilterra-Italia Il giocatore ha pubblicato l’immagine sulle sue storie Instagram. TI PUÒ INTERESSARE ANCHE: Euro2028, l’Italia si vuole candidare per ospitare la competizione L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale. Leggi su rompipallone (Di martedì 12 ottobre 2021) Giovanni Di, terzino destro dell’Italia e del Napoli, ha deciso di convivere per sempre con il ricordo dellacon gli Azzurri. Per questo motivo il difensore si è tatuato tale esperienza sulla sua gamba. Giovanni Di, post partita Inghilterra-Italia Il giocatore ha pubblicato l’immagine sulle sue storie Instagram. TI PUÒ INTERESSARE ANCHE: Euro2028, l’Italia si vuole candidare per ospitare la competizione L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

Advertising

Francy11412804 : RT @tuttobenissimo: Amando Lorenzo Amoruso che ricorda a Manila di non rompere il cazzo per le pulizie della casa. #gfvip - im4stupidgirl : RT @tuttobenissimo: Amando Lorenzo Amoruso che ricorda a Manila di non rompere il cazzo per le pulizie della casa. #gfvip - Manilanazzaro : RT @tuttobenissimo: Amando Lorenzo Amoruso che ricorda a Manila di non rompere il cazzo per le pulizie della casa. #gfvip - tuttobenissimo : Amando Lorenzo Amoruso che ricorda a Manila di non rompere il cazzo per le pulizie della casa. #gfvip - TeleradioNews : Cellole ricorda Lorenzo Montecuollo, suo primo sindaco, nel decimo anniversario della scomparsa… -