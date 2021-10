Calcio | Milan Problema al polso | domani artroscopia per Maignan

Advertising

Gazzetta_it : Ibrahimovic, l'attesa si prolunga: Pioli non lo avrà nemmeno in panchina per #MilanVerona - Gazzetta_it : #Milan rassegnato a perdere #Kessie, #Brozovic alle strette #Mercato - Gazzetta_it : Il Milan perde #Maignan: si dovrà operare al polso sinistro - YBah96 : RT @Gazzetta_it: Il Milan perde #Maignan: si dovrà operare al polso sinistro - sportli26181512 : Punta, centrocampista, i rinnovi di Kessie e Pioli: quali sono le priorità del Milan?: Punta, centrocampista, i rin… -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Milan

Questoche vola alto deve tenere costante la velocità per restare in quota il più a lungo possibile. La metafora vale ovviamente per le mosse fuori dal campo, cioè i puntelli indispensabili per ...Lo ha annunciato il, a proposito delle condizioni del portiere francese che domani sarà sottoposto a intervento. . gm/red 12 - Ott - 21 18:52 12 ottobre 2021Il calcio è cambiato in meglio in Italia e il talento si vede ... Siamo partiti molto bene e lo scudetto è un obiettivo, perché noi siamo il Milan. Dobbiamo andare partita per partita e continuare ...Ancora brutte notizie per Stefano Pioli, e arrivano tutte dall'infermeria. Secondo quanto annunciato dal Milan, il portiere francese Mike Maignan si dovrà sottoporre a un ...