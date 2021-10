Advertising

autosprint : #Brawn, con #Hamilton scongiurato il rischio di un disastro - NoaAbel1 : @dani_brawn Solo dime si con la boca o con la colita ???? - LucaSalvarani11 : @Roberta07love Nel curriculum di Sainz ci sono appena quattro podi e confronti persi in pista da Verstappen e Hulke… -

Ultime Notizie dalla rete : Brawn con

Autosprint.it

... quello che anche Toto Wolff ha riconosciuto sarebbe stato un ordinato agireil pit - stop di Lewis nei giri in cui si sono fermati Bottas e Verstappen. Su GP di Turchia ,riconosce come "...Una ciascunaButton), McLaren (Hamilton), Red Bull - Renault (Vettel). Il GP turco non si è disputato per otto anni ( 2012 - 2019 ). L'anno scorso ha vinto la MercedesHamilton. ...Formula 1, GP di Turchia, a Instanbul trionfa Bottas, Verstappen in testa, Hamilton quinto. Ferrari spettacolo, ...GIRO 1: Parte bene Bottas che conserva la prima posizione su Verstappen; Leclerc prova ad insidiare l’olandese ma non riesce nel sorpasso GIRI 16-17: Sainz negli scarichi di Tsunoda, Leclerc prova a r ...