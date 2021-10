Atp Indian Wells, Sinner vola agli ottavi di finale (Di martedì 12 ottobre 2021) Senza giocare al terzo turno, Jannik Sinner è già agli ottavi dell’Atp di Indian Wells, proseguendo la propria rincorsa alle Finals di Torino. Il suo avversario, lo statunitense John Isner, testa di serie numero 20, si è infatti ritirato per l’imminente nascita del terzo figlio. “Ho bisogno di tornare a casa per stare con la famiglia, questo è il mio dovere in questo momento. Molto più importante del tennis”, ha dichiarato il 36enne della North Carolina, che aveva vinto in tre set combattuti l’unico precedente con il sudtirolese (n.14 del ranking e 10 del seeding), disputato lo scorso agosto al secondo turno del Masters 1000 di Cincinnati. Il 20enne di Sesto Pusteria si confronterà con il vincente della sfida tra Matteo Berrettini (n.7 del ranking e 5 del seeding) e Taylor Fritz (n.39 Atp e testa di ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 12 ottobre 2021) Senza giocare al terzo turno, Jannikè giàdell’Atp di, proseguendo la propria rincorsa alle Finals di Torino. Il suo avversario, lo statunitense John Isner, testa di serie numero 20, si è infatti ritirato per l’imminente nascita del terzo figlio. “Ho bisogno di tornare a casa per stare con la famiglia, questo è il mio dovere in questo momento. Molto più importante del tennis”, ha dichiarato il 36enne della North Carolina, che aveva vinto in tre set combattuti l’unico precedente con il sudtirolese (n.14 del ranking e 10 del seeding), disputato lo scorso agosto al secondo turno del Masters 1000 di Cincinnati. Il 20enne di Sesto Pusteria si confronterà con il vincente della sfida tra Matteo Berrettini (n.7 del ranking e 5 del seeding) e Taylor Fritz (n.39 Atp e testa di ...

Advertising

Matt_Orlandi : DIRETTA scritta su @_SuperNews_ di #Berrettini - #Fritz, terzo turno #Atp #IndianWells 2021 - OA_Sport : DIRETTA LIVE - ATP Indian Wells 2021 - Matteo Berrettini sfida Taylor Fritz per un posto agli ottavi negli Usa! In… - andreastoolbox : Atp Indian Wells - Da Berrettini a Fognini-Tsitsipas, svelato il programma odierno - zan62 : Un po' di fortuna non guasta... Go Jannik go! #Sinner Atp Indian Wells: Isner si ritira, Sinner vola agli ottavi - OA_Sport : In tre in corsa per due posti: le combinazioni -