Un pettirosso di nome Patty | il trailer dello speciale natalizio realizzato da Aardman Animations

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Il 24 novembre debutterà su Netflix loanimato Undida, ecco il. Undiè loanimatodae ildel progetto regala qualche scena dell'adorabile racconto che arriverà in streaming dal 24 novembre. Nel video si vede quello che accade quando la simpatica pennutina, cresciuta con una famiglia di topi, scopre che a Natale i desideri degli esseri umani si realizzano, sperando così di riuscire a realizzare il proprio. I produttori di Galline in fuga, Wallace & Gromit ...

Un pettirosso di nome Patty è lo speciale natalizio animato realizzato da Aardman Animations e il trailer del progetto regala qualche scena dell'adorabile racconto che arriverà in streaming dal 24 novembre.