Tennis, Jannik Sinner: “Ho disputato una buona partita, contro Isner sarà un match complicato” (Di lunedì 11 ottobre 2021) Una prestazione convincente per Jannik Sinner all’esordio nel secondo turno del Masters1000 di Indian Wells (Stati Uniti). L’altoatesino ha dominato contro l’australiano John Millman per 6-2 6-2, controllando il gioco da fondo vista la differente velocità di palla. Una partita a senso unico che ha dimostrato come l’adattamento al clima californiano sia stato perfetto per il classe 2001 del Bel Paese. Ricordiamo che Sinner, venendo da Sofia (dove ha vinto il torneo). non aveva avuto modo di acclimatarsi come altri grazie al torneo di San Diego disputato nella settimana passata. Da questo punto di vista, l’azzurro e il suo staff hanno fatto un ottimo lavoro: “Ho giocato una buona partita contro un avversario difficile. ... Leggi su oasport (Di lunedì 11 ottobre 2021) Una prestazione convincente perall’esordio nel secondo turno del Masters1000 di Indian Wells (Stati Uniti). L’altoatesino ha dominatol’australiano John Millman per 6-2 6-2,llando il gioco da fondo vista la differente velocità di palla. Unaa senso unico che ha dimostrato come l’adattamento al clima californiano sia stato perfetto per il classe 2001 del Bel Paese. Ricordiamo che, venendo da Sofia (dove ha vinto il torneo). non aveva avuto modo di acclimatarsi come altri grazie al torneo di San Diegonella settimana passata. Da questo punto di vista, l’azzurro e il suo staff hanno fatto un ottimo lavoro: “Ho giocato unaun avversario difficile. ...

Advertising

SuperTennisTv : ?? ???? Back to back per Jannik #Sinner che si conferma Campione del Sofia Open! Sconfigge in finale Gael Monfils 6-3… - giomalago : Come un anno fa, nel segno della vittoria! @janniksin batte Monfils in finale e si impone nel #SofiaOpen2021, mette… - OA_Sport : #Tennis Jannik Sinner soddisfatto del suo match contro Millman e pensando alla sfida contro Isner c'è la giusta att… - Eurosport_IT : ?? Berrettini ?? Sinner ?? Sonego ?? Mager #BNPPO21 | #IndianWells | #EurosportTENNIS - STnews365 : Jannik Sinner: 'Mi sono sentito benissimo'. Il tennista altoatesino ha liquidato in poco più di un'ora l'australian… -