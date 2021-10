PV&F: «Da Gualtieri pericolosa apertura all’utero in affitto» (Di lunedì 11 ottobre 2021) Pro Vita & Famiglia: «Da Gualtieri pericolosa apertura all’utero in affitto» – «A pagina 131 del programma elettorale di Roberto Gualtieri si parla di attuare “politiche inclusive” verso la “diverse realtà familiari” Lgbt sul fronte dei “servizi in ambito anagrafico”. In sostanza, Gualtieri promette alle associazioni Lgbt che ordinerà all’anagrafe di Roma, se eletto Sindaco, di iscrivere bambini nati all’estero tramite utero in affitto come figli di “due padri”, contro l’ordinamento giuridico italiano. Un assist politico inquietante alla battaglia per la legalizzazione dell’utero in affitto portata avanti dal movimento Lgbt». Lo afferma in una nota Toni Brandi (nella foto), Presidente di Pro Vita & Famiglia Onlus. «Ci auguriamo ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 11 ottobre 2021) Pro Vita & Famiglia: «Dain» – «A pagina 131 del programma elettorale di Robertosi parla di attuare “politiche inclusive” verso la “diverse realtà familiari” Lgbt sul fronte dei “servizi in ambito anagrafico”. In sostanza,promette alle associazioni Lgbt che ordinerà all’anagrafe di Roma, se eletto Sindaco, di iscrivere bambini nati all’estero tramite utero income figli di “due padri”, contro l’ordinamento giuridico italiano. Un assist politico inquietante alla battaglia per la legalizzazione dell’utero inportata avanti dal movimento Lgbt». Lo afferma in una nota Toni Brandi (nella foto), Presidente di Pro Vita & Famiglia Onlus. «Ci auguriamo ...

