"Ho perso il mio bambino": Bianca Atzei racconta il suo aborto, aspettava un figlio da Stefano Corti (Di lunedì 11 ottobre 2021) Ha cercato a lungo un figlio e solo ora Bianca Atzei ha deciso di rompere il silenzio e parlare del suo dramma personale, quello dell'aborto. Con un post su Instagram la cantante ha raccontato cosa ha significato per lei perdere il bambino che stava aspettando. Bianca Atzei racconta il dramma dell'aborto Bianca Atzei, ex concorrente... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

