Fucile puntato in faccia a un bambino, rapina choc in pizzeria: le immagini dell’irruzione (VIDEO) (Di lunedì 11 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCasavatore (Na) – Fucile in faccia a un bambino con l’intento di portare a termine una rapina. Sono le immagini choc che arrivano da Casavatore (Napoli), dove due rapinatore hanno fatto irruzione all’interno della pizzeria “Un posto al Sole” terrorizzando la clientela. Armati di kalashnikov e Fucile a pompa hanno rubato un bracciale d’oro e 2 orologi, un Rolex e un Tudor. IL VIDEO L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 11 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCasavatore (Na) –ina uncon l’intento di portare a termine una. Sono leche arrivano da Casavatore (Napoli), dove duetore hanno fatto irruzione all’interno della“Un posto al Sole” terrorizzando la clientela. Armati di kalashnikov ea pompa hanno rubato un bracciale d’oro e 2 orologi, un Rolex e un Tudor. ILL'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

anteprima24 : ** Fucile puntato in faccia a un bambino, rapina choc in #Pizzeria: le immagini dell'irruzione (#Video) **… - occhio_notizie : Rapina in un ristorante a Casavatore: fucile puntato perfino in faccia ad un bambino >>> - ilriformista : Il piccolo terrorizzato abbraccia i genitori - lasiciliait : Banditi fanno irruzione in un ristorante: fucile puntato anche sui bimbi - piermilizia : @martafana scena che ho trovato particolarmente interessante: il guardiano che, puntato il fucile addosso ad un gio… -