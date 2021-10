Bergamo | in Piazzale Alpini la nuova sede dello Spazio Informagiovani

(Di lunedì 11 ottobre 2021). Dal 4 ottobre lodel Comune disi è trasferito dalladel Polaresco, dov’era dai primi anni 2000, innell’Urban Center con uno staff potenziato di 6 operatori e 2 orientatrici per la consulenza orientativa. Una costruzione con locali completamente nuovi suddivisi su due piani comprendenti spazi per uffici, incontri in piccoli gruppi, laboratori con partecipazione più numerosa e colloqui. Lorappresenta un luogo d’incontro dove persone qualificate sono a disposizione per accompagnare e assistere i giovani e giovanissimi nel passaggio da un ciclo di studi a quello successivo o verso il mondo del lavoro, fornendo supporto sia informativo che orientativo. Il ...

Dal 4 di ottobre lo Spazio Informagiovani del Comune di Bergamo si è trasferito dalla sede del Polaresco, dov'era dai primi anni 2000, in Piazzale Alpini presso l'Urban Center con uno staff potenziato ...