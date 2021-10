Alessandra Schilirò, arriva la sospensione per la vicequestore No Green Pass (Di lunedì 11 ottobre 2021) arriva la sospensione per la vicequestore Alessandra Schilirò, la poliziotta che aveva parlato dal palco della manifestazione dei no Green Pass a San Giovanni a Roma. Il provvedimento le è stato notificato oggi. “Qualcuno non vedeva l’ora di dare la notizia… Dato che la fonte non sono io, vi è un’imprecisione. Sarò sospesa da domani, non da oggi. Da oggi ho revocato la mia iscrizione al sindacato Cosap e, a giorni, conoscerete tutte le motivazioni…”, ha commentato su facebook la poliziotta. Già stamattina Schilirò era tornata a intervenire nel dibattito pubblico, attraverso i suoi canali social, per chiedere “come cittadina e come sindacalista” l’immediata punizione dei poliziotti che hanno picchiato i manifestanti senza alcuna provocazione!”. “L’ho ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 11 ottobre 2021)laper la, la poliziotta che aveva parlato dal palco della manifestazione dei noa San Giovanni a Roma. Il provvedimento le è stato notificato oggi. “Qualcuno non vedeva l’ora di dare la notizia… Dato che la fonte non sono io, vi è un’imprecisione. Sarò sospesa da domani, non da oggi. Da oggi ho revocato la mia iscrizione al sindacato Cosap e, a giorni, conoscerete tutte le motivazioni…”, ha commentato su facebook la poliziotta. Già stamattinaera tornata a intervenire nel dibattito pubblico, attraverso i suoi canali social, per chiedere “come cittadina e come sindacalista” l’immediata punizione dei poliziotti che hanno picchiato i manifestanti senza alcuna provocazione!”. “L’ho ...

