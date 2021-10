Devastano l'ospedale per liberare un manifestante no green pass ferito e in stato di fermo (Di domenica 10 ottobre 2021) In una trentina hanno assaltato il pronto soccorso dell'ospedale Umberto I di Roma: feriti due agenti delle forze dell'ordine e due operatori sanitari. Infermiera presa a bottigliate in ... Leggi su today (Di domenica 10 ottobre 2021) In una trentina hanno assaltato il pronto soccorso dell'Umberto I di Roma: feriti due agenti delle forze dell'ordine e due operatori sanitari. Infermiera presa a bottigliate in ...

