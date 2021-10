**Roma: Più Europa incontra Gualtieri, ‘sostegno a ballottaggio’** (Di sabato 9 ottobre 2021) “Dopo aver sostenuto convintamente la candidatura di Carlo Calenda, Più Europa ha espresso oggi il suo sostegno unilaterale a Roberto Gualtieri per il ballottaggio al comune di Roma, nel corso di un incontro avvenuto questa mattina tra il candidato sindaco del centrosinistra, la senatrice Emma Bonino, il deputato e presidente di +E Riccardo Magi (entrambi eletti a Roma) e il segretario di Più Europa e sottosegretario agli Esteri, Benedetto Della Vedova”. Si legge in una nota. “Durante il colloquio, gli esponenti di +Europa hanno chiesto a Gualtieri particolare attenzione all’affidamento tramite gara dei servizi pubblici a partire dall’Atac, alla realizzazione di impianti per il trattamento dei rifiuti, ai diritti civili, in particolare sul riconoscimento delle famiglie arcobaleno e sul sistema di ... Leggi su italiasera (Di sabato 9 ottobre 2021) “Dopo aver sostenuto convintamente la candidatura di Carlo Calenda, Piùha espresso oggi il suo sostegno unilaterale a Robertoper il ballottaggio al comune di Roma, nel corso di un incontro avvenuto questa mattina tra il candidato sindaco del centrosinistra, la senatrice Emma Bonino, il deputato e presidente di +E Riccardo Magi (entrambi eletti a Roma) e il segretario di Piùe sottosegretario agli Esteri, Benedetto Della Vedova”. Si legge in una nota. “Durante il colloquio, gli esponenti di +hanno chiesto aparticolare attenzione all’affidamento tramite gara dei servizi pubblici a partire dall’Atac, alla realizzazione di impianti per il trattamento dei rifiuti, ai diritti civili, in particolare sul riconoscimento delle famiglie arcobaleno e sul sistema di ...

Advertising

CarloCalenda : Il giudizio dei romani su Raggi è stato evidente. Basta con classi dirigenti inadeguate e discorsi che dicono tutto… - Tg1Rai : 'Meno armi, più cibo - più vaccini, meno fucili'. Parole forti di Papa Francesco alla preghiera per la pace, organi… - CarloCalenda : Il discorso in se non è granché rilevante. Ma è il segno di una politica sempre più settaria e sempre più sganciata… - Ivanka2424 : RT @boni_castellane: Sala ha letteralmente distrutto la viabilità di Milano. La frase che si sente di più è: 'Siamo diventati come Roma'. H… - Max09295648 : RT @GiancarloDeRisi: Quello che più mi dispiace se a Roma vince Gualtieri, è che tutte, ma tutte le illegalità saranno mantenute, compreso… -

Ultime Notizie dalla rete : **Roma Più La fabbrica dei robot, Nissan annuncia "lo stabilimento intelligente" ROMA - Una 'intelligent factory' dove i robot sostituiscono quasi in pieno gli umani. È lo ... I lavoratori possono concentrarsi su mansioni più qualificate come l'analisi dei dati raccolti dai robot e ...

"Sul clima servono leggi urgenti e sagge, lo dobbiamo ai giovani" ... promosso dall'Italia in collaborazione con il Regno Unito, che si svolge a Roma, presso Palazzo ... in tutto il mondo, continuano a scendere in piazza per difendere il nostro bene in assoluto più ...

Roma: Più Europa incontra Gualtieri, 'sostegno a ballottaggio' Adnkronos - Una 'intelligent factory' dove i robot sostituiscono quasi in pieno gli umani. È lo ... I lavoratori possono concentrarsi su mansioniqualificate come l'analisi dei dati raccolti dai robot e ...... promosso dall'Italia in collaborazione con il Regno Unito, che si svolge a, presso Palazzo ... in tutto il mondo, continuano a scendere in piazza per difendere il nostro bene in assoluto...