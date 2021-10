La Corte d'appello ripristina la legge anti aborto in Texas (Di sabato 9 ottobre 2021) La legge, che vieta l'aborto in un ampio ventaglio di casi dopo la sesta settimana di gravidanza, era entrata in vigore all'inizio di settembre Leggi su rainews (Di sabato 9 ottobre 2021) La, che vieta l'in un ampio ventaglio di casi dopo la sesta settimana di gravidanza, era entrata in vigore all'inizio di settembre

Advertising

Corriere : Legge anti-aborto in Texas, la corte d’appello dice no a Biden - MediasetTgcom24 : Usa, Corte d'appello ripristina la legge anti-aborto in Texas #texas - repubblica : Puigdemont libero: la Corte d'Appello di Sassari sospende la procedura di estradizione, accolte le richieste di Pro… - JohSogos : RT @MediasetTgcom24: Usa, Corte d'appello ripristina la legge anti-aborto in Texas #texas - LaStampa : Texas, la Corte d’Appello autorizza la legge che vieta l’aborto dopo le 6 settimane -