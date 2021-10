Fiumicino | serviva i clienti senza la mascherina | chiuso un negozio di via delle Meduse

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 9 ottobre 2021)i suoiindossare lae, nonostante la chiusura di tre giorni imposta dalla Polizia di Stato, aveva continuato, non curante, a tenere aperta la sua attività. Per questo ieri, a, gli agenti sono nuovamente intervenuti per chiudere temporaneamente un minimarket di via: stavolta, però, per 15 giorni. All’interno del, inoltre, i poliziotti avevano riscontrato il mancato rispetto di alcune norme igienico-sanitarie. Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Il Faro online – Clicca qui per ...