Alla destra non servono “passaporti di presentabilità”: ecco perché rincorrere la sinistra è perdente (Di sabato 9 ottobre 2021) Roma, 9 ott – Spogliarsi della propria indecenza sarebbe senz’altro un’operazione velleitaria perché la sinistra si rifiuta di tracciare la linea oltre la quale un soggetto o un partito “di destra” diviene decente e, invece, prima della quale esso sguazza nel sudiciumaio. Non lo fa e non può farlo perché l’essenza della sinistra sta nella discriminazione ideologica elevata a stile di vita. Trasformata in marcia trionfale e in esercizio di violenza indiscriminata come un’auto che falcia i passanti. Se e quando la sinistra dovesse cessare di comportarsi in questo modo, avremmo allora la prova che essa ha cessato d’esistere. E non accadrà.La destra sempre alle prese con le forche caudine dei partigiani moderniQuel che la non-sinistra deve fare è banale, ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 9 ottobre 2021) Roma, 9 ott – Spogliarsi della propria indecenza sarebbe senz’altro un’operazione velleitarialasi rifiuta di tracciare la linea oltre la quale un soggetto o un partito “di” diviene decente e, invece, prima della quale esso sguazza nel sudiciumaio. Non lo fa e non può farlol’essenza dellasta nella discriminazione ideologica elevata a stile di vita. Trasformata in marcia trionfale e in esercizio di violenza indiscriminata come un’auto che falcia i passanti. Se e quando ladovesse cessare di comportarsi in questo modo, avremmo allora la prova che essa ha cessato d’esistere. E non accadrà.Lasempre alle prese con le forche caudine dei partigiani moderniQuel che la non-deve fare è banale, ...

