Viabilità Roma Regione Lazio del 08-10-2021 ore 17 | 15

(Di venerdì 8 ottobre 2021)DELL’8 OTTOBREORE 17:05 ARIANNA CAROCCI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAINTENSO IL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA BOCCEA E FLAMINIA, A SEGUIRE TRA BUFALOTTA E PRENESTINA. IN ESTERNA LUNGHE CODE TRAFIUMICINO E TUSCOLANA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 PERMANGONO RALLENTAMENTI TRA FIORENTINI E IL RACCORDO IN USCITA DA. SULLA CASSIA CODE A TRATTI NEI DUE SENSI DI MARCIA TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE. CI SPOSTIAMO A SUD DELLA CAPITALE CODE SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA. SULLA PONTINA TRAFFICO RALLENTATO TRA CASTEL DI DECIMA E CASTELNO IN DIREZIONE DI LATINA. INFINE, SULLA NETTUNENSE SI STA IN CODA ALL’ALTEZZA DI PAVONA, ...