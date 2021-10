GFVip 6,emozioni e contrasti in Casa. Ecco cosa sta accadendo in diretta (Di venerdì 8 ottobre 2021) emozioni e contrasti, un inedito Alex Belli, sempre più agguerrite le donne: Raffaella Fico contro Mariana Trevisan Grande Fratello Vip, l’ottava puntata inizia con nuove sorprese ed inedite emozioni. Manuel si rivede in piedi nelle immagini che Alfonso Signorini ha riservato per lui. Scontro tra due donne, Miriana Trevisan e Raffaella Fico in guerra. Alex Belli riceve una sorpresa da suo fratello Francesco. Manuel e i primi passi nella Casa Tutti i vip hanno vissuto una splendida emozione, dopo aver visto Manuel muovere i primi passi all’interno della Casa. Le immagini del giovane nuotatore hanno fatto il giro del web rapidamente e hanno commosso intere generazioni. Manuel grazie ai tutori con il supporto di Alex e Aldo, hanno sorpreso i vipponi al loro risveglio. Questa sera, Alfonso Signorini ha ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 8 ottobre 2021), un inedito Alex Belli, sempre più agguerrite le donne: Raffaella Fico contro Mariana Trevisan Grande Fratello Vip, l’ottava puntata inizia con nuove sorprese ed inedite. Manuel si rivede in piedi nelle immagini che Alfonso Signorini ha riservato per lui. Scontro tra due donne, Miriana Trevisan e Raffaella Fico in guerra. Alex Belli riceve una sorpresa da suo fratello Francesco. Manuel e i primi passi nellaTutti i vip hanno vissuto una splendida emozione, dopo aver visto Manuel muovere i primi passi all’interno della. Le immagini del giovane nuotatore hanno fatto il giro del web rapidamente e hanno commosso intere generazioni. Manuel grazie ai tutori con il supporto di Alex e Aldo, hanno sorpreso i vipponi al loro risveglio. Questa sera, Alfonso Signorini ha ...

