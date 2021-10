Advertising

qn_giorno : #Lecco Rimprovera ragazzi perché fanno troppo rumore: 55enne massacrata di botte sotto casa -

Ultime Notizie dalla rete : Rimprovera ragazzi

Il Giorno

La 55enne ha rimproverato alcuniche si sono ritrovati in compagnia nell'atrio del condominio sotto casa sua dove loro non abitano, chiedendo di andarsene altrove perché la stavano ...... di quello che hai fatto nella vita, e non tinulla'. - - > Chi è Mara Venier ... ospita, nelle sue trasmissioni, moltie ragazze che si stanno affacciando al mondo dello spettacolo. ...E' successo mercoledì intorno alle 22 in corso San Michele del Carso. La 55enne ha rimproverato alcuni ragazzi che si sono ritrovati in compagnia nell'atrio del condominio sotto casa sua dove loro non ...I ragazzi sono stati rimproverati per le condizioni igieniche in cui hanno lasciato la casetta in cui trascorrono le loro giornate. La produzione ha deciso che due ballerini e due cantanti dovranno an ...