Juventus, Cherubini ha una doppia pista per un colpo in attacco (Di giovedì 7 ottobre 2021) Dopo la cessione di Cristiano Ronaldo manca un vero e proprio faro in attacco per Massimiliano Allegri. Ecco che allora il direttore sportivo della Juventus Cherubini ha in mente due giocatori da portare a Torino. Ronaldo, Portogallo, Manchester United I giocatori nel dettaglio Il primo nome è quello di Dusan Vlahovic in rotta di collisione con la Fiorentina e sul quale c'è l'interesse di mezza Europa. Il secondo profilo, più facile da raggiungere, è quello di Mauro Icardi. Per entrambi verrà fatto un tentativo in futuro. LEGGI ANCHE: Durano poco i sogni dei tifosi juventini: rinnovo in vista per il top player LEGGI ANCHE: Juventus, due nomi per il bomber tanto desiderato: i dettagli L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

