Il giovane escort scagiona Morisi in un’intervista: «Abbiamo portato noi la droga. Lui è corretto» (Di giovedì 7 ottobre 2021) Nuovi sviluppi sul caso Morisi. «Sì, siamo stati noi. Siamo stati io e Nicolas a portare la droga dello stupro a casa di Luca Morisi». A parlare in un’intervista con La Stampa è Alexander, nome d’arte. È l’escort, scrive il quotidiano, che ha preso accordi con Luca Morisi per passare insieme la notte del 13 agosto. «Lavoravo in un bar – racconta – È stata la pandemia a stravolgere la mia esistenza. Non avevo più soldi per vivere e nemmeno soldi da mandare a casa. Io mantengo tutta la mia famiglia». «Non sapevamo nulla di lui» I giornalisti del quotidiano torinese gli domandano se lui e il suo amico conoscevano già Luca Morisi, il responsabile della comunicazione sui social della Lega e l’inventore della “Bestia”. «No, – risponde – era la prima volta che lo vedevamo. E ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 7 ottobre 2021) Nuovi sviluppi sul caso. «Sì, siamo stati noi. Siamo stati io e Nicolas a portare ladello stupro a casa di Luca». A parlare incon La Stampa è Alexander, nome d’arte. È l’, scrive il quotidiano, che ha preso accordi con Lucaper passare insieme la notte del 13 agosto. «Lavoravo in un bar – racconta – È stata la pandemia a stravolgere la mia esistenza. Non avevo più soldi per vivere e nemmeno soldi da mandare a casa. Io mantengo tutta la mia famiglia». «Non sapevamo nulla di lui» I giornalisti del quotidiano torinese gli domandano se lui e il suo amico conoscevano già Luca, il responsabile della comunicazione sui social della Lega e l’inventore della “Bestia”. «No, – risponde – era la prima volta che lo vedevamo. E ...

