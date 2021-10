Decreto capienze: 100% in cinema e teatri, 50% nelle discoteche al chiuso (Di giovedì 7 ottobre 2021) Piena capienza per i luoghi di cultura, come cinema e teatri. Per le discoteche l'asticella sarà fissata al 50% al chiuso, negli stadi al 75%. Lo prevede il testo del Decreto capienze al vaglio del ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 7 ottobre 2021) Piena capienza per i luoghi di cultura, come. Per lel'asticella sarà fissata al 50% al, negli stadi al 75%. Lo prevede il testo delal vaglio del ...

Advertising

Gazzetta_it : Decreto capienze, stadi verso il 100%. Per i palazzetti si sale al 60% - infoitinterno : Decreto capienze arriva in Cdm, manca accordo su apertura discoteche. Salvini: '35% è presa in giro' - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Decreto capienze: 100% in cinema e teatri, 50% nelle discoteche al chiuso - zazoomblog : Decreto capienze stadi subito al 75% e si va verso il 100. Per i palazzetti si sale al 60% - #Decreto #capienze… - BlackJack_1984 : RT @rtl1025: ?? Per 'esigenze organizzative' il datore di lavoro potrà chiedere di verificare il possesso del #greenpass in anticipo rispett… -