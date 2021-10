Sciopero sindacati, lunedì a rischio trasporto pubblico (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Roma – lunedì 11 ottobre trasporto pubblico a rischio per lo Sciopero generale nazionale di 24 ore indetto dai sindacati Cobas, Cub trasporti, Usb Lavoro Privato, Orsa, Sgb (quest’ultima sigla ha indetto un’agitazione di 4 ore). A Roma la protesta interesserà bus (incluse le linee periferiche della società Roma Tpl), tram, metropolitane e ferrovie in concessione gestite dall’Atac. Il servizio sarà comunque regolare fino alle 8,30 e dalle 17 alle 20. Così in un comunicato Roma Servizi per la Mobilità. Leggi su romadailynews (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Roma –11 ottobreper logenerale nazionale di 24 ore indetto daiCobas, Cub trasporti, Usb Lavoro Privato, Orsa, Sgb (quest’ultima sigla ha indetto un’agitazione di 4 ore). A Roma la protesta interesserà bus (incluse le linee periferiche della società Roma Tpl), tram, metropolitane e ferrovie in concessione gestite dall’Atac. Il servizio sarà comunque regolare fino alle 8,30 e dalle 17 alle 20. Così in un comunicato Roma Servizi per la Mobilità.

