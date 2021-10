Grande Fratello Vip, Lulù Selassié: “Io ho avuto un maniaco, uno stalker serio. Mi ricattava con delle mie foto intime e mi costringeva a fare cose” (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Tra i 22 concorrenti del Grande Fratello Vip6 anche le 3 sorelle Selassié, in gara come unico concorrente. Una di loro, Lulù, nei giorni scorsi è scoppiata a piangere rivelando un episodio del tutto inedito della propria vita, riportato dal sito di gossip Biccy. “Avevo 15 anni, era il mio segreto. Mia mamma ha sofferto molto per questa cosa. Per sei mesi non sapevo a chi chiedere aiuto, ero terrorizzata”, ha esordito lei per poi spiegare di essere stata vittima di stalking. “Questa è una cosa che non sa quasi nessuno. Io ho avuto un maniaco, uno stalker serio”, ha detto mentre si trovava a parlare con la sorella Clarissa e Giucas Casella.”Un folle pericoloso. Avevo un pazzo che mi ricattava con delle mie ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Tra i 22 concorrenti delVip6 anche le 3 sorelle, in gara come unico concorrente. Una di loro,, nei giorni scorsi è scoppiata a piangere rivelando un episodio del tutto inedito della propria vita, riportato dal sito di gossip Biccy. “Avevo 15 anni, era il mio segreto. Mia mamma ha sofferto molto per questa cosa. Per sei mesi non sapevo a chi chiedere aiuto, ero terrorizzata”, ha esordito lei per poi spiegare di essere stata vittima di stalking. “Questa è una cosa che non sa quasi nessuno. Io houn, uno”, ha detto mentre si trovava a parlare con la sorella Clarissa e Giucas Casella.”Un folle pericoloso. Avevo un pazzo che miconmie ...

