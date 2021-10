Festival Udine Castello 10 ottobre al Teatro Palamostre

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) Giornata conclusiva per l’ottava edizione delorganizzato dagli Amici della Musica die dall’Ente Regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia. Domenica 10alle ore 17 aldisaranno le celeberrime Quattro Stagioni di Antonio Vivaldi a chiudere la rassegna, precedute dal Divertimento in re maggiore KV316 di Wolfgang Amadeus Mozart. Sul palco salirà un’orchestra formata dalla coesione tra l’Accademia Naonis e l’Ensemble Donatello, diretta per l’occasione da Nurhan Arman e dal violino solista di Jisu Son.Nato ad Istanbul da genitori armeni, Nurhan Arman si è esibito nel suo primo recital come violinista all’età di 13 anni. Nel 1971, grazie ad una borsa di studio della Disney, si è trasferito ...

