Municipio I, ballottaggio Bonaccorsi-Santonocito (Di martedì 5 ottobre 2021) Roma – Quando sono state scrutinate 162 sezioni su 164, nel I Municipio di Roma si profila un ballottaggio tra il centrosinistra, molto avanti con Lorenza Bonaccorsi al 40,06%, e il centrodestra, con Lorenzo Santonocito, arrivato al 27,34%. Il candidato della lista civica Carlo Calenda, Giuseppe Lobefaro, che in passato ha ricoperto il ruolo di minisindaco del Centro storico, ha ottenuto il 21,04 delle preferenze. L'esponente del M5S, Federica Festa, è più indietro con il 7,94%. (Agenzia Dire)

