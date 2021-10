Golf, PGA Tour Las Vegas 2021: Francesco Molinari torna in gara (Di martedì 5 ottobre 2021) Francesco Molinari torna a giocare sul PGA Tour di Golf a distanza di due mesi dall’ultima volta. Il torinese sarà infatti uno dei protagonisti del Shriners Children’s Open, terzo evento 2021-2022 del massimo circuito americano maschile in programma dal 7 al 10 ottobre a Las Vegas (Nevada, Usa). Anche nel 2020 l’azzurro decise di rientrare a Las Vegas dopo sette mesi di assenza dai campi, ma questa volta spera in un ritorno migliore (all’epoca uscì al taglio). Sul percorso del TPC Summerlin nel field si rivedranno Brooks Koepka, Harris English e Scottie Scheffler, tre dei trascinatori del team Usa all’ultima Ryder Cup. Presenti anche tre europei che invece non hanno brillato alla Ryder Cup nel Wisconsin: gli inglesi Paul Casey e Ian Poulter, oltre al ... Leggi su sportface (Di martedì 5 ottobre 2021)a giocare sul PGAdia distanza di due mesi dall’ultima volta. Il torinese sarà infatti uno dei protagonisti del Shriners Children’s Open, terzo evento-2022 del massimo circuito americano maschile in programma dal 7 al 10 ottobre a Las(Nevada, Usa). Anche nel 2020 l’azzurro decise di rientrare a Lasdopo sette mesi di assenza dai campi, ma questa volta spera in un ritorno migliore (all’epoca uscì al taglio). Sul percorso del TPC Summerlin nel field si rivedranno Brooks Koepka, Harris English e Scottie Scheffler, tre dei trascinatori del team Usa all’ultima Ryder Cup. Presenti anche tre europei che invece non hanno brillato alla Ryder Cup nel Wisconsin: gli inglesi Paul Casey e Ian Poulter, oltre al ...

