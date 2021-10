Love is in the air, anticipazioni (4-9 ottobre 2021): lo ’smemorato’ Serkan chiede a Selin di sposarlo (Di lunedì 4 ottobre 2021) Love is in the air Una proposta di matrimonio e un finto fidanzamento questa settimana a Love is in the Air. Da un lato Serkan – che ha perso la memoria – chiederà in moglie Selin, dall’altro Eda annuncerà il (finto) fidanzamento con Deniz come mezzo estremo per far riacquistare i ricordi all’amato. Tutti i dettagli nelle anticipazioni che seguono. Love is in the Air è in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.50 e il sabato alle 15.40. Love is in the Air anticipazioni da lunedì 4 ottobre a sabato 9 ottobre 2021 Il team di ArtLife, insieme ad Ayfer, Aydan e Alexander, si riunisce nel locale di Deniz per festeggiare il ritorno di Serkan. Mentre Erdem fa una ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 4 ottobre 2021)is in the air Una proposta di matrimonio e un finto fidanzamento questa settimana ais in the Air. Da un lato– che ha perso la memoria –rà in moglie, dall’altro Eda annuncerà il (finto) fidanzamento con Deniz come mezzo estremo per far riacquistare i ricordi all’amato. Tutti i dettagli nelleche seguono.is in the Air è in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.50 e il sabato alle 15.40.is in the Airda lunedì 4a sabato 9Il team di ArtLife, insieme ad Ayfer, Aydan e Alexander, si riunisce nel locale di Deniz per festeggiare il ritorno di. Mentre Erdem fa una ...

