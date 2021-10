Il festival Navigarte scommette sui giovani: "My body, my space" in Corte Sanac (Di lunedì 4 ottobre 2021) Pisa, 4 ottobre 2021 - Il festival Navigarte ha deciso di scommettere sui giovani coreografi. Darà quindi spazio alle produzioni che nascono dalle residenze artistiche del progetto "Artisti nei ... Leggi su lanazione (Di lunedì 4 ottobre 2021) Pisa, 4 ottobre 2021 - Ilha deciso dire suicoreografi. Darà quindi spazio alle produzioni che nascono dalle residenze artistiche del progetto "Artisti nei ...

Advertising

Nazione_Pisa : Il festival Navigarte scommette sui giovani: 'My body, my space' in Corte Sanac -