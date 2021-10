Elezioni amministrative 2021: ecco dove seguire gli exit poll in tv (Di lunedì 4 ottobre 2021) I cittadini di oltre mille comuni nelle giornate del 3 e 4 ottobre 2021 sono chiamati alle urne per eleggere il nuovo sindaco e rinnovare le amministrazioni comunali. Sono 12.147.040 gli elettori interpellati, distribuiti in 14.505 sezioni. Nell’ultima rilevazione del Viminale, risalente alle 23 di domenica sera, avevano votato il 41,65% degli aventi diritto. Vi raccomandiamo... Stress da Elezioni, attenti al cuore I risultati delle Elezioni amministrative e le prime proiezioni si possono seguire in televisione su diversi canali. Su Rai News, ci sono gli aggiornamenti no stop con Gianluca Semprini, Sabrina Bellomo, Roberto Vicaretti e Giorgia Rombolà. Su RaiUno e su RaiTre, invece, i cittadini potranno seguire lo spoglio a ... Leggi su diredonna (Di lunedì 4 ottobre 2021) I cittadini di oltre mille comuni nelle giornate del 3 e 4 ottobresono chiamati alle urne per eleggere il nuovo sindaco e rinnovare le amministrazioni comunali. Sono 12.147.040 gli elettori interpellati, distribuiti in 14.505 sezioni. Nell’ultima rilevazione del Viminale, risalente alle 23 di domenica sera, avevano votato il 41,65% degli aventi diritto. Vi raccomandiamo... Stress da, attenti al cuore I risultati dellee le prime proiezioni si possonoin televisione su diversi canali. Su Rai News, ci sono gli aggiornamenti no stop con Gianluca Semprini, Sabrina Bellomo, Roberto Vicaretti e Giorgia Rombolà. Su RaiUno e su RaiTre, invece, i cittadini potrannolo spoglio a ...

