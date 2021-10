Spagna | le aperture sulla sconfitta del Barça contro l’Atletico | “Suarez dà il colpo di grazia”

Leggi su alfredopedulla

(Di domenica 3 ottobre 2021)Madrid batte il Barcellona per 2-0 al Wanda Metropolitano. Lespagnole dedicano ampio spazio alla crisi dei blaugrana, che hanno collezionato soltanto due vittorie nelle ultime cinque partite di Liga. In mezzo lain Champions per 3-0il Benfica. Ecco le prime pagine dei quotidiani iberici. Sport: “Che triste” As: “dà ildi” Marca: “Atletico senza pietà” Mundo Deportivo: “Manda el gol” L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.