Sassuolo-Inter, Marelli: “Giusto non espellere Handanovic, ha cercato di spostarsi in tutti i modi” (Di domenica 3 ottobre 2021) “Se è Giusto così? Direi che è Giusto. C’è stato un leggerissimo contatto ma Handanovic ha cercato di spostarsi in tutti i modi rispetto alla traiettoria di Defrel. A sua volta il giocatore del Sassuolo ha cercato di saltare il portiere nerazzurro ma ha cercato un po’ troppo il contatto”. Questa l’analisi di Luca Marelli, ex arbitro e commentatore tecnico di Dazn per quanto riguarda le decisioni arbitrali. L’episodio è ovviamente quello avvenuto all’ultimo secondo del primo tempo di Sassuolo-Inter con Defrel quasi lanciato a rete grazie ad un retropassaggio sbagliato da De Vrij e con il contatto con Handanovic ritenuto da Pairetto regolare. “Se fosse ... Leggi su sportface (Di domenica 3 ottobre 2021) “Se ècosì? Direi che è. C’è stato un leggerissimo contatto mahadiinrispetto alla traiettoria di Defrel. A sua volta il giocatore delhadi saltare il portiere nerazzurro ma haun po’ troppo il contatto”. Questa l’analisi di Luca, ex arbitro e commentatore tecnico di Dazn per quanto riguarda le decisioni arbitrali. L’episodio è ovviamente quello avvenuto all’ultimo secondo del primo tempo dicon Defrel quasi lanciato a rete grazie ad un retropassaggio sbagliato da De Vrij e con il contatto conritenuto da Pairetto regolare. “Se fosse ...

Advertising

Inter : ??? | MATCH REPORT @EdDzeko e Lautaro ribaltano il Sassuolo: leggi qui la cronaca di #SassuoloInter ?? - Inter : ??? | INTERVISTA Le parole di @EdDzeko, grande protagonista della sfida di stasera ?? - Inter : ??? | MISTER L'analisi di Inzaghi al termine di #SassuoloInter ?? - Dalla_SerieA : Sassuolo-Inter: come a Firenze la rimonta parte da Handanovic - - Skrizovic : RT @SempreIntercom: Video – Highlights Sassuolo 1 – 2 Inter: Edin Dzeko Saves The Nerazzurri Once Again -