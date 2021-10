Karate, Premier League Mosca 2021: Silvia Semeraro e la squadra femminile di kata combatteranno per l’oro (Di sabato 2 ottobre 2021) Seconda giornata di eliminatorie nella tappa di Mosca della Premier League di Karate 2021 e altre due finali per l’oro conquistate dalla squadra azzurra. Solita grande conferma per la squadra femminile di kata, composta da Carola Casale, Terryana D’Onofrio e Michela Pezzetti, che ha centrato l’atto finale, mentre Silvia Semeraro nel kumitè 68kg gareggerà domani a sua volta per la medaglia del metallo più pregiato. La squadra femminile di kata ha dominato il proprio girone di qualificazione e domani. nell’atto conclusivo. sfiderà la formidabile squadra spagnola. Giornata da incorniciare anche per Silvia ... Leggi su oasport (Di sabato 2 ottobre 2021) Seconda giornata di eliminatorie nella tappa didelladie altre due finali perconquistate dallaazzurra. Solita grande conferma per ladi, composta da Carola Casale, Terryana D’Onofrio e Michela Pezzetti, che ha centrato l’atto finale, mentrenel kumitè 68kg gareggerà domani a sua volta per la medaglia del metallo più pregiato. Ladiha dominato il proprio girone di qualificazione e domani. nell’atto conclusivo. sfiderà la formidabilespagnola. Giornata da incorniciare anche per...

Advertising

OA_Sport : #Karate, Premier League Mosca 2021: Silvia #Semeraro e la squadra femminile di kata combatteranno per l’oro - zazoomblog : Karate Premier League Mosca 2021: gli azzurri conquistano tre finali dopo la prima giornata - #Karate #Premier… - ematr_86 : RT @FijlkamOfficial: Premier League a Mosca: tre finali conquistate dalla nazionale italiana - FijlkamOfficial : Premier League a Mosca: tre finali conquistate dalla nazionale italiana - stefano_gatto97 : RT @Gazzetta_it: Via alla Premier League di Mosca: Busato, Crescenzo e Semeraro per il riscatto -

Ultime Notizie dalla rete : Karate Premier Karate / Ritorno alle gare per gli atleti del Germinal Sport Target CASTELFRANCO - Ritorno alle gare per gli atleti del Germinal Sport Target. In attesa di rivedere sul tatami Mattia Busato, che il prossimo weekend sarà impegnato nella Premier League di Mosca, il settore giovanile della società castellana si è dimostrato più che attivo. I giovani karateka si sono infatti divisi in due gruppi, partecipando sia al Memorial Nekoofar a ...

Tokyo 2020, Draghi a Jacobs: 'Telefonata in diretta? Colpa di Malagò' C'è solo un problema: ci state abituando male!', ha poi detto il premier nel suo intervento alla ... Pugilato, judo, karate, taekwondo e lotta libera. Nuoto, canoa, canottaggio e vela. Scherma, tiro a ...

Karate, Premier League Mosca 2021: gli azzurri conquistano tre finali dopo la prima giornata OA Sport Karate, Premier League Mosca 2021: Silvia Semeraro e la squadra femminile di kata combatteranno per l’oro Seconda giornata di eliminatorie nella tappa di Mosca della Premier League di karate 2021 e altre due finali per l’oro conquistate dalla squadra azzurra. Solita grande conferma per la squadra femminil ...

Karate, Premier League Mosca 2021: gli azzurri conquistano tre finali dopo la prima giornata Si è aperto quest'oggi il torneo Premier League di karate di Mosca 2021, con gli italiani subito sugli scudi e capaci di portarsi a casa ben tre finali, iniziando ancora una volta dal fortissimo kata ...

CASTELFRANCO - Ritorno alle gare per gli atleti del Germinal Sport Target. In attesa di rivedere sul tatami Mattia Busato, che il prossimo weekend sarà impegnato nellaLeague di Mosca, il settore giovanile della società castellana si è dimostrato più che attivo. I giovani karateka si sono infatti divisi in due gruppi, partecipando sia al Memorial Nekoofar a ...C'è solo un problema: ci state abituando male!', ha poi detto ilnel suo intervento alla ... Pugilato, judo,, taekwondo e lotta libera. Nuoto, canoa, canottaggio e vela. Scherma, tiro a ...Seconda giornata di eliminatorie nella tappa di Mosca della Premier League di karate 2021 e altre due finali per l’oro conquistate dalla squadra azzurra. Solita grande conferma per la squadra femminil ...Si è aperto quest'oggi il torneo Premier League di karate di Mosca 2021, con gli italiani subito sugli scudi e capaci di portarsi a casa ben tre finali, iniziando ancora una volta dal fortissimo kata ...