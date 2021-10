Tennis, Matteo Berrettini: i guadagni dell’azzurro nel 2021 (Di venerdì 1 ottobre 2021) Un anno da ricordare quello dell’azzurro Matteo Berrettini ha vissuto un 2021 da sogno. L’anno, non è ancora finito e potrebbe regalare altre emozioni con le quasi sicure ATP Finals di Torino. Il Tennista romano ha scritto una pagina di storia, diventando il primo azzurro di sempre a raggiungere la fiale di Wimbledon, terza prova Slam. Non solo anche negli altri Slam (i tornei più importanti) non ha deluso con i quarti agli Australian Open (non giocati per infortunio), i quarti al Roland Garros e agli US Open e due tornei vinti: il Queens e il 250 di Belgrado. Al momento è settimo nel ranking mondiale con vista sul sesto posto e ha anche vinto la competizione della Laver Cup a Chicago con il team Europa. Risultati da sogno che contribuiranno anche a far volare il suo conto in banca. Solo quest’anno ha ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 1 ottobre 2021) Un anno da ricordare quelloha vissuto unda sogno. L’anno, non è ancora finito e potrebbe regalare altre emozioni con le quasi sicure ATP Finals di Torino. Ilta romano ha scritto una pagina di storia, diventando il primo azzurro di sempre a raggiungere la fiale di Wimbledon, terza prova Slam. Non solo anche negli altri Slam (i tornei più importanti) non ha deluso con i quarti agli Australian Open (non giocati per infortunio), i quarti al Roland Garros e agli US Open e due tornei vinti: il Queens e il 250 di Belgrado. Al momento è settimo nel ranking mondiale con vista sul sesto posto e ha anche vinto la competizione della Laver Cup a Chicago con il team Europa. Risultati da sogno che contribuiranno anche a far volare il suo conto in banca. Solo quest’anno ha ...

Advertising

361_magazine : I guadagni nell'anno di #MatteoBerrettini - antonellaa262 : Jacopo Berrettini, fratello di Matteo, è la prima wild card alla Tennis Napoli Cup il Challenger Atp che si disputa… - sportal_it : Matteo Berrettini, wild card per il tabellone principale per il fratello Jacopo - Gazzettino : Un #berrettini alla #tennis #napoli Cup, è Jacopo fratello minore del numero 7 del mondo Matteo - sportal_it : Matteo Berrettini e Jannick Sinner pronti a far coppia per un doppio da sogno -