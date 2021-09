Sempre peggio, sulle famiglie piomba la stangata d’autunno. E il governo continua a sonnecchiare (Di giovedì 30 settembre 2021) Per le famiglie si apre un altro periodo difficile. Gli aumenti si allargano a macchia d’olio. E l’ammucchiata di governo continua a restare immobile. «Si conferma la stangata d’autunno» preannunciata dal Codacons, con i prezzi al dettaglio che a settembre segnano un balzo al +2,6%. E raggiungono i livelli più alti dall’ottobre del 2012. «L’Istat conferma in pieno l’allarme lanciato nelle scorse settimane dalla nostra associazione». Allarmi riguardanti i rincari che si sarebbero abbattuti sulle famiglie a settembre. Lo spiega il presidente Carlo Rienzi. «L’inflazione al 2,6% produce un aggravio di spesa su base annua pari a +799 euro a famiglia». Il vero picco è per i trasporti che registrano a settembre un aumento tendenziale del +7%. «In pratica, una famiglia con due ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 30 settembre 2021) Per lesi apre un altro periodo difficile. Gli aumenti si allargano a macchia d’olio. E l’ammucchiata dia restare immobile. «Si conferma la» preannunciata dal Codacons, con i prezzi al dettaglio che a settembre segnano un balzo al +2,6%. E raggiungono i livelli più alti dall’ottobre del 2012. «L’Istat conferma in pieno l’allarme lanciato nelle scorse settimane dalla nostra associazione». Allarmi riguardanti i rincari che si sarebbero abbattutia settembre. Lo spiega il presidente Carlo Rienzi. «L’inflazione al 2,6% produce un aggravio di spesa su base annua pari a +799 euro a famiglia». Il vero picco è per i trasporti che registrano a settembre un aumento tendenziale del +7%. «In pratica, una famiglia con due ...

