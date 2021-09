Michele Morrone di 365 giorni si è fidanzato, ecco chi è Giulietta Borroni (Di giovedì 30 settembre 2021) L’attore, che ha raggiunto la fama internazionale grazie al controverso film Netflix “365 giorni”, sarebbe legato sentimentalmente con la fashion blogger Giulietta Borroni. Il settimanale “Chi” li ha immortalati tra coccole, baci e carezze irresistibili. Michele Morrone tornerà presto su Netflix con il sequel del suo film. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di giovedì 30 settembre 2021) L’attore, che ha raggiunto la fama internazionale grazie al controverso film Netflix “365”, sarebbe legato sentimentalmente con la fashion blogger. Il settimanale “Chi” li ha immortalati tra coccole, baci e carezze irresistibili.tornerà presto su Netflix con il sequel del suo film. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

zazoomblog : Michele Morrone di 365 giorni si è fidanzato ecco chi è Giulietta Borroni - #Michele #Morrone #giorni #fidanzato - MissFeatherL : RT @MorroneBrasil: ?? l Michele Morrone durante a premier de 007: no time to die ??? #michelemorrone #NoTimeToDie - PasqualeMarro : #MicheleMorrone solo “365 giorni” per fidanzarsi con…. - ParkerLari : RT @MorroneBrasil: ?? l Michele Morrone durante a premier de 007: no time to die ??? #michelemorrone #NoTimeToDie - glooit : Michele Morrone di 365 giorni si è fidanzato, ecco chi è Giulietta Borroni leggi su Gloo -