Uomini e Donne: Biagio contro Isabella (Di mercoledì 29 settembre 2021) Nuovo scontro molto acceso nello studio di Uomini e Donne tra Biagio e Isabella, nonostante lui abbia ripreso a frequentare Sara. Tra i due il rapporto non è ancora risolto e non sono mancate le accuse reciproche. Intanto Andrea Nicole è rimasta colpita dal corteggiatore Gabrio. Nello studio di Uomini e Donne si è riacceso lo scontro tra Biagio e Isabella. Nonostante il cavaliere del trono over abbia Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di mercoledì 29 settembre 2021) Nuovo smolto acceso nello studio ditra, nonostante lui abbia ripreso a frequentare Sara. Tra i due il rapporto non è ancora risolto e non sono mancate le accuse reciproche. Intanto Andrea Nicole è rimasta colpita dal corteggiatore Gabrio. Nello studio disi è riacceso lo stra. Nonostante il cavaliere del trono over abbia Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

matteorenzi : Ravenna, Treviso, Portogruaro. Che bello tornare a salutarci in presenza. Grazie a tutte e tutti, sono fiero di far… - poliziadistato : #29settembre Oggi si celebra #SanMichele Arcangelo proclamato patrono della #PoliziadiStato da Papa Pio XII nel 194… - FrancescoLollo1 : Un maxi sbarco ha portato sulle nostre coste centinaia di clandestini. #Lamorgese ha fallito sull’immigrazione e su… - MazzaliVanna : RT @FpCgilLombardia: ?Con tutta la forza delle donne e degli uomini che lottano per migliorare le condizioni di vita - e sottolineiamo vita… - __QueenTay_ : RT @LalienoJ: La parola 'non uomini' deriva da Aristotele che descriveva le donne come 'maschi mutilati' affermando che le mestruazioni era… -