‘Principessa Saranghae’ | Diego Galdino | il Nicolas Sparks italiano | presenta il suo ultimo romanzo

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Torna, dopo quasi un anno e mezzo di distanza, un nuovodi, l’autore che con i suoi libri ha fatto sognare migliaia di lettrici e lettori, arrivando a diventare il “Nicholas“. Verrà infattito sabato 9 ottobre alle 17.30, presso la libreria Mondadori del centro commerciale Aura il“Principessa Saranghae” (Bertoni editore). Per lazione – trattandosi di un evento all’aperto – non sarà necessario avere il Green Pass. Il libro segue l’ultima fatica di, “Una storia straordinaria” che racconta l’amore di Luca e Silvia, due ragazzi come tanti che vivono vite normali, apparentemente distanti, che un giorno si sfiorano e, dopo una serie di coincidenze, riescono a tornare uno ...