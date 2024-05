Sara Barbieri incinta di Fabrizio Corona | Divento nuovamente padre

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Al centro del gossip e della cronaca per le sue indiscrezioni ed esclusive sui vip (come recentemente sul caso di Fedez e Cristiano Iovino), questa volta però èil protagonista – insieme alla sua compagna – di una notizia. L’ex re dei paparazzi ha rivelato a Chi che diventeràper la seconda volta,infatti è. “a 50 anni diventa papà per la seconda volta. – si legge sul magazine di Alfonso Signorini –, la sua giovanissima compagna (24 anni), è. “Ci pensavamo da un anno”, dice“siamo pazzi di gioia. Sogno che sia una bambina, ma va bene tutto, siamo molto felici per questa bella novità” ha raccontato al nostro giornale”. Solo una settimana faha pubblicato una dedica per il compleanno della giovane fidanzata: “Auguri piccola Holly! E sono 24, così diversi, così apparentemente lontani, ognuno con le sue follie personali, ma sempre insieme, nel bene e nel male.