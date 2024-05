Giro d’Italia - oggi 17esima tappa | orari - come vederla in tv

Giro d'Italia, oggi 17esima tappa: orario, come vederla in tv - giro d'Italia, oggi 17esima tappa: orario, come vederla in tv - (Adnkronos) - Il giro d'Italia 2024 propone oggi la 17esima tappa, la Selva di Val Gardena - Passo Brocon di 159 km. La frazione del 22 maggio è ancora ricca di salite, con 5 Gran premi della montagna ... msn

Giro d'Italia, domina Pogacar: vince anche a Santa Cristina, quinto successo per lo sloveno. Pellizzari secondo - giro d'Italia, domina Pogacar: vince anche a Santa Cristina, quinto successo per lo sloveno. Pellizzari secondo - Tadej Pogacar continua a dominare il 107° giro d'Italia conquistando il suo quinto successo di tappa. Lo sloveno classe '98 della Uae team Emirates si impone ... leggo

Giro d'Italia, Pogacar incorona Livigno: «È uno dei posti più belli d’Italia» - giro d'Italia, Pogacar incorona Livigno: «È uno dei posti più belli d’Italia» - È stato un momento epico, giunto al culmine della tappa regina di questa edizione numero 107 del giro d’Italia, a Livigno si è vissuto un pomeriggio di grande narrativa ... leggo