Santa Rita - la rosa e il miracolo della vite e delle api

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Firenze, 22 maggio 2024 - Bella ma fuggente è la, a volte dolocon le sue spine, proprio come può esserlo la vita. Non a caso questo fiore è il simbolo dida Cascia, che si celebra e festeggia solennemente oggi. Un episodio molto noto legato a questo fiore è avvenuto primamorte. Chiese a una sua parente che stava per andarla a trovare e salutare un’ultima volta, di portarle dalla sua vecchia casa unae due fichi. Ma non potevano esserci né rose né fichi da cogliere, perché era pieno inverno. Ma ecco che quando la sua parente uscì di casa, trovò nell’orto unafiosotto la neve e due fichi, che portò a Cascia. Ma anche le api sono legate al culto. Lo si deve al fatto che compì unquand’era ancora neonata, ad appena cinque giorni dalla nascita. Alcune api avevano attorniato la culla, ma invece di pungerla depositarono del miele sulle sue piccole labbra, a simboleggiare che dalla sua bocca sarebbero uscite dolci parole di pace nei confronti dell'umanità sofferente.

