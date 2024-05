Cagliari - Sky | Juric nel mirino per il post Ranieri

(Di martedì 21 maggio 2024) Ilha iniziato la ricerca per il tecnico che guiderà la squadra la prossima stagione, con Claudioche lascia il club dopo aver conquistato la salvezza in Serie A. Il primo tentativo dei sardi è stato fatto con Paolo Vanoli, ad oggi alla guida del Venezia. Il tecnico è però a pochi passi dal Torino e la trattativa non ha avuto lunga vita. Ora, ilavrebbe messo nelIvan, tecnico del granata fino a fine stagione. SportFace.

