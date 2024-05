Ecco Italia Plurale - il partito da ' zerovirgola' di Soumahoro | Difendo sfruttati e umiliati

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Pds,di. Aboubakar erede di “baffino” D'Alema? Non ancora, perché oggi l'associazione lanciata dal mitologico deputato si chiama, e però ha già tutti i crismi delpersonale. La sigla è “Ip” (non è il distributore di benzina), una lettera verde e l'altra rosa. Il simbolo è in elaborazione ma potrebbe essere uno stivale, in omaggio a quelli di gomma sporchi di fango coi quali il novello Nelson Mandela (lui però si richiama spesso anche a Malcolm X) ha esordito a Montecitorio. Qualcuno per il simbolo parla di due stivaloni, non solo uno. «Ridammeli, mi servono per lavorare!», l'aveva rimbrottato l'ex socio della Lega Braccianti, Soumalia Sambare, intervistato da “Striscia la Notizia”. Chissà se è vero. Chi fa parte dell'associazione del parlamentare ivoriano del Gruppo (fritto) Misto? «Lavoratori precari», ha spiegato, «e chi riceve bassi salari nei campi».