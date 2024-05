Tomb Raider 1-3 Remastered - Limited Run Games annuncia Collector’s Edition e versione fisica

(Di martedì 21 maggio 2024) Crystal Dynamics ed Aspyr Media hannoto una nuova collaborazione conRunper immettere sul mercato ladi1-3, con tanto didedicata ai fan più accaniti. Grazie a GamingBolt scopriamo che lascatolata della raccolta sarà rilasciata nella giornata del 24 settembre 2024, con i preordini che sono già disponibili per l’edizione base, Deluxe eRun. Precisiamo che l’edizione base dellapresenta una copiadi1-3e sarà disponibile su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series XS e Nintendo Switch al prezzo consigliato di $ 34,99. Invece l’edizione deluxe è arricchita da tutta una serie di oggetti esclusivi, dove tra questi troviamo una steelbook, un libro con le mappe esplorative di oltre 80 pagine e le mappe di tutti e tre i giochi e le espansioni.

