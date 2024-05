Lagarde | inflazione sotto controllo - taglio tassi molto probabile

(Di martedì 21 maggio 2024) Roma, 21 mag. (askanews) – La presidente della Bce si è detta fiduciosa sul fatto che nell’area euro l’sia stata riportata, confermando come altamenteun primodeia giugno, ma ribadendo anche che non ci sono scelte predeterminate per quello che sarà il successivo percorso di riduzione dei. “Nessun obbligo, nessun impegno (predeterminato) ma è il caso che se i dati che riceviamo rafforzano i livelli di fiducia che che raggiungeremo il 2% dinel medio termine, che è il nostro nostro compito, allora ci sta una forte probabilità” che a giugno ivengano tagliati, ha detto rispondendo ad una domanda in una intervista alla Tv irlandese Rté. Sul quanto verranno tagliati ia giugno e come verranno stabiliti nelle successive riunioni del Consiglio direttivo “non posso dirlo perché dobbiamo essere legati ai dati – ha spiegato – ed è una decisione collettiva che viene presa da tutti i membri del Consiglio.

