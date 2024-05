Claudio Ranieri lascia il Cagliari e si ritira dal calcio? | Era il momento giusto - ricordatemi come una persona positiva – Il video

(Di martedì 21 maggio 2024) «Sono orgoglioso di voi spero di essere stato un degno rappresentante dele della Sardegna intera. Grazie di cuore». Quelli di giovedì al Unipol Domus, ex Sardegna Arena, contro la Fiorentina potrebbero essere gli ultimi minuti disulla panchina di un club. Sicuramente sarà l’ultima partita da allenatore del, la società che ne aveva lanciato le ambizioni e la carriera a fine anni Ottanta e che 18 mesi fa lo ha richiamato per compiere un piccolo miracolo. Missione compiuta per il tecnico romano del quartiere Testaccio, che nel poco tempo a disposizione ha riportato i sardi in Serie A e ha conquistato la salvezza quest’anno alla penultima di campionato.già aveva fatto dal 1988 per tre stagioni, quando aveva ottenuto due promozioni dalla serie C alla A. Lo scorso agosto lo aveva detto: «Ilsarà l’ultima squadra che allenerò».

