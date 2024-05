Papa Francesco | No alle donne diacono

(Di mercoledì 22 maggio 2024) (Adnkronos) – No. Il, sul ruolo dellenella Chiesa, in una intervista alla Cbs rilanciata dai media vaticani, ribadisce che sono loro quelle che portano avanti "tutti i tipi di cambiamenti", perché "sono più coraggiose degli uomini" e "sanno come proteggere al meglio la vita".

